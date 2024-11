Previsioni Meteo Noto: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Noto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante il giorno. I venti, provenienti da Ovest, si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 39 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa influenzare la percezione del sole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con intensità che raggiungerà i 39,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1009 hPa. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 20°C entro le ore centrali della giornata. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con una velocità che varierà tra i 17 e i 27 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 55%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà simile, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà ancora presente, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. I venti continueranno a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 24 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque freschi, con velocità attorno ai 15 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni suggeriscono un clima variabile, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della presenza del sole nei giorni successivi. Tuttavia, la copertura nuvolosa potrebbe persistere, rendendo necessario monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.6° perc. +17.5° prob. 11 % 39.6 O max 61.5 Ponente 81 % 1009 hPa 5 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 9 % 31.9 O max 51.6 Ponente 79 % 1009 hPa 8 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 20.8 ONO max 28.8 Maestrale 73 % 1011 hPa 11 cielo coperto +20° perc. +19.4° Assenti 19.8 ONO max 23.9 Maestrale 55 % 1011 hPa 14 nubi sparse +19.3° perc. +18.8° prob. 3 % 21.4 O max 23.7 Ponente 60 % 1011 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 15.7 O max 19.7 Ponente 82 % 1012 hPa 20 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° Assenti 15.6 O max 21.3 Ponente 85 % 1012 hPa 23 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 1 % 21.6 O max 41.9 Ponente 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:45

