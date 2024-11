Previsioni Meteo Noto: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Noto si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano cieli completamente sgombri da nuvole, con una temperatura che si manterrà su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 21°C, con una percezione termica che si attesterà leggermente al di sotto dei valori reali a causa di un vento che si prevede moderato. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, ma non influenzerà in modo significativo il comfort climatico.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La velocità del vento varierà tra i 9,1 km/h e i 16,3 km/h, mantenendo un’intensità di brezza. L’umidità si manterrà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 3%, garantendo un’ottima visibilità. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo velocità di circa 18,3 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 49%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 21°C, con condizioni di cielo sereno e una leggera brezza che continuerà a spirare da Ovest. La velocità del vento potrà arrivare fino a 23,3 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 53%, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà con sé un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera intensificazione del vento che potrà raggiungere velocità di 26,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Noto indicano una giornata di bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni di cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un clima complessivamente favorevole. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.2° perc. +14.9° Assenti 11.6 ONO max 15.6 Maestrale 78 % 1016 hPa 5 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 16.3 ONO max 28.9 Maestrale 82 % 1016 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 17.1 ONO max 29.9 Maestrale 66 % 1017 hPa 11 cielo sereno +20.9° perc. +20.3° Assenti 16 ONO max 24.5 Maestrale 49 % 1016 hPa 14 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 19.5 O max 27.5 Ponente 57 % 1016 hPa 17 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 23.3 O max 42.5 Ponente 81 % 1016 hPa 20 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 25.1 O max 46.7 Ponente 76 % 1017 hPa 23 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 26.4 O max 50.7 Ponente 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:46

