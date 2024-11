Previsioni Meteo Noto: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Noto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. I dati meteo suggeriscono che la temperatura massima raggiungerà i 19,9°C nel corso della mattina, mentre nel pomeriggio si attesterà attorno ai 17,6°C. La presenza di nubi sparse nelle ore centrali della giornata non influenzerà significativamente il clima, mantenendo un’atmosfera gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a 16°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 11,4 km/h e i 16 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una temperatura che salirà rapidamente fino a 19,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,9 km/h, e l’umidità scenderà al 58%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno al 10%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che si manterranno intorno ai 17,6°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con occasionali nubi sparse. La velocità del vento si attesterà sui 19 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 54%. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,1°C. Il cielo rimarrà sereno, con una velocità del vento che si manterrà sui 12 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Noto indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. I prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi, mantenendo condizioni favorevoli e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di queste giornate per attività all’aperto, poiché il clima si presenterà ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° prob. 16 % 12.1 O max 17.6 Ponente 82 % 1016 hPa 5 cielo sereno +15.3° perc. +15° prob. 19 % 16 ONO max 33.2 Maestrale 81 % 1015 hPa 8 nubi sparse +18° perc. +17.5° prob. 16 % 17.9 ONO max 29.9 Maestrale 62 % 1016 hPa 11 poche nuvole +19.9° perc. +19.3° prob. 19 % 17.9 NO max 25.6 Maestrale 53 % 1016 hPa 14 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° prob. 11 % 19 NO max 23.1 Maestrale 52 % 1015 hPa 17 poche nuvole +14.6° perc. +13.7° prob. 4 % 15 NNO max 25.8 Maestrale 60 % 1017 hPa 20 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° Assenti 12 NNO max 19.8 Maestrale 65 % 1019 hPa 23 cielo sereno +13.1° perc. +12.2° Assenti 13 NO max 19.7 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:48

