Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

Le previsioni meteo per Martedì 26 Novembre a Noto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,5°C durante le ore centrali della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest, con intensità che varierà tra i 10 e i 13 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 56% e il 79%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,6°C. La brezza leggera, con velocità di circa 6,6 km/h, garantirà un clima gradevole, mentre l’umidità si manterrà attorno al 73%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla e senza disagi.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino a metà mattina, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 18,3°C entro le ore centrali. La brezza si farà sentire con una velocità che potrà arrivare fino a 11,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 57% intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,5°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Ovest con intensità moderata. L’umidità rimarrà intorno al 56%, e non si prevedono piogge significative, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si attesteranno sui 14,5°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, e non ci saranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Noto indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Non si prevedono cambiamenti significativi nel tempo, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.3° perc. +11.6° Assenti 5.9 NO max 5.8 Maestrale 74 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.3° perc. +11.6° Assenti 6.7 ONO max 6.7 Maestrale 78 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.5° perc. +14.9° Assenti 7.1 O max 11.7 Ponente 69 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 10.9 OSO max 13.6 Libeccio 57 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 13.3 OSO max 14.7 Libeccio 57 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° Assenti 12.7 O max 14.5 Ponente 72 % 1023 hPa 20 cielo sereno +14.5° perc. +13.9° prob. 3 % 11.9 ONO max 13.6 Maestrale 73 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° prob. 8 % 9.1 ONO max 9.5 Maestrale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:44

