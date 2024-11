Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Noto indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in condizioni più stabili nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 20,1°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e un vento moderato completeranno il quadro meteorologico.

Nella notte, Noto si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 5,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 70%, ma non si registreranno piogge significative.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno. Si prevede pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a 16,6°C alle 07:00, con una leggera diminuzione della probabilità di pioggia nel corso della mattinata. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 4,2 km/h. A partire dalle 09:00, il cielo si presenterà coperto, ma senza ulteriori precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno progressivamente. Le nubi sparse domineranno il cielo, con temperature che raggiungeranno i 20°C intorno alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando i 8,5 km/h. La probabilità di pioggia scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 27%. Le temperature percepite saranno gradevoli, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa, intorno al 4%. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 11,3 km/h, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Noto mostrano un trend di stabilizzazione, con un clima più secco e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° prob. 53 % 5.3 NNO max 5.3 Maestrale 85 % 1017 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° prob. 64 % 5.3 NNE max 5.8 Grecale 85 % 1018 hPa 8 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 45 % 4.1 NNE max 4.8 Grecale 78 % 1020 hPa 11 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° prob. 27 % 4.2 S max 9.2 Ostro 66 % 1019 hPa 14 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° prob. 23 % 8.9 SO max 12.5 Libeccio 64 % 1019 hPa 17 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° prob. 18 % 8.5 OSO max 10.2 Libeccio 76 % 1019 hPa 20 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 11.3 O max 13.2 Ponente 73 % 1020 hPa 23 nubi sparse +16.4° perc. +16° prob. 4 % 11.6 O max 14 Ponente 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:49

