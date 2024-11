Previsioni Meteo Nova Milanese: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Nova Milanese per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 7°C, con valori percepiti leggermente inferiori. Durante la notte, si registreranno temperature minime di circa 7°C, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio si assisterà a un lieve aumento, con massime che toccheranno i 7,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, oscillando tra i 2,4 km/h e i 5 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest e Sud Ovest. Verso la sera, si prevede un incremento della probabilità di pioggia, con possibili deboli precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una sensazione di freddo accentuata dalla presenza di un cielo completamente coperto. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 61%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che varieranno tra i 7°C e i 7,9°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e non si prevedono precipitazioni significative. Il vento sarà debole, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno simili a quelle della mattina, con valori che non scenderanno sotto i 7,4°C. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Sud Ovest.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di deboli precipitazioni, in particolare verso le ore serali. Le temperature si manterranno attorno ai 7,5°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, arrivando fino all’82%. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nova Milanese nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature stabili. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da possibili piogge. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, con la necessità di abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche in arrivo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Nova Milanese

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +6.6° Assenti 4.9 O max 8.3 Ponente 64 % 1031 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 5 % 4.6 OSO max 7.4 Libeccio 67 % 1030 hPa 7 cielo coperto +7° perc. +6.4° prob. 7 % 5.2 OSO max 8.2 Libeccio 68 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.7° perc. +7.2° prob. 7 % 4.9 OSO max 7.2 Libeccio 67 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 13 % 3.9 OSO max 5 Libeccio 69 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 13 % 4 SO max 5.3 Libeccio 74 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 20 % 2.4 ONO max 4 Maestrale 76 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 21 % 3.6 SO max 4.5 Libeccio 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:42

