Previsioni Meteo Nova Milanese: il bollettino per il weekend 15 – 17 Novembre

Venerdì 15 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari a 0% durante la notte, con temperature che scenderanno a 7,1°C. La mattina, la situazione rimarrà favorevole, con temperature che raggiungeranno 9,9°C e umidità al 44%. Nel pomeriggio, si toccheranno i 11,7°C e la copertura nuvolosa non supererà il 18%. Sabato 16 Novembre continuerà con cieli sereni e temperature simili, mentre Domenica 17 Novembre porterà un aumento della nuvolosità, con copertura al 30% e temperature massime di 11,9°C. L’umidità aumenterà fino al 76% in serata.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 7,5°C a mezzanotte, scendendo leggermente a 7,3°C alle 01:00 e a 7,1°C alle 02:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,1 km/h e 3,5 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 67%, garantendo un’atmosfera fresca ma piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole che non supererà il 5% di copertura. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 9,9°C entro le 10:00. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 1,3 km/h alle 06:00, aumentando leggermente fino a 2,6 km/h alle 11:00. L’umidità si ridurrà, attestandosi attorno al 44%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno un massimo di 11,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 18%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,1 km/h alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà intorno al 50%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno a 8,6°C alle 19:00 e a 7,4°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra 3,5 km/h e 4,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%. In generale, Venerdì si presenterà come una giornata ideale per attività all’aperto, grazie a condizioni meteorologiche favorevoli.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si preannuncia serena, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai 7,1°C a mezzanotte, scendendo leggermente a 7°C alle 01:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 2,8 km/h e 3 km/h, proveniente principalmente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 66%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a 9,8°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, non superando il 7%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,8 km/h e 5,2 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà favorevole, con temperature che toccheranno un massimo di 11,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,1 km/h alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà intorno al 43%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a 8,3°C alle 21:00 e a 7,8°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra 2,5 km/h e 3,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%. In generale, Sabato si presenterà come una giornata ideale per attività all’aperto, grazie a condizioni meteorologiche favorevoli.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre inizierà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,6°C a mezzanotte, scendendo a 7,4°C alle 01:00. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 3,1 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, creando un’atmosfera fresca e umida.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 30%. Le temperature saliranno fino a 9°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 0,2 km/h e 2,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, rendendo l’aria fresca e umida.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà variabile, con temperature che toccheranno un massimo di 11,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 22%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4 km/h alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà intorno al 59%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 8,9°C alle 19:00 e a 7,7°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra 3,1 km/h e 3,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. Domenica si presenterà come una giornata più variabile, con un aumento della copertura nuvolosa rispetto ai giorni precedenti.

In conclusione, il fine settimana a Nova Milanese si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli, con Venerdì e Sabato che offriranno cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Domenica, invece, porterà un aumento della nuvolosità, ma le temperature rimarranno comunque miti. Pertanto, sarà possibile godere di un weekend all’insegna del bel tempo, con qualche variazione nella giornata di Domenica.

