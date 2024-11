Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Nova Milanese indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni più nuvolose. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo intorno ai 12,2°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione prevalentemente sud-occidentale.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 3%, e l’umidità si manterrà attorno al 68%. La brezza leggera non influenzerà significativamente le condizioni di comfort.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 11,2°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 15%. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che toccheranno il massimo di 12,2°C. La brezza si farà sentire con una velocità di circa 3,1 km/h. Le nuvole inizieranno a farsi più presenti, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà intorno al 49%, garantendo un clima piuttosto secco.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 8,2°C entro la fine della giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%, e il vento si farà più presente, con velocità che potranno arrivare fino a 5,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Nova Milanese evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si concluderà con un cielo coperto e temperature in calo. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 2 ONO max 3.2 Maestrale 69 % 1019 hPa 4 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 1.7 NNO max 2.7 Maestrale 70 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.9° perc. +6.9° Assenti 1.9 NNO max 2.4 Maestrale 67 % 1017 hPa 10 poche nuvole +10.3° perc. +8.8° Assenti 2 SSO max 2.2 Libeccio 52 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12.2° perc. +10.7° Assenti 3.1 SO max 3.3 Libeccio 49 % 1014 hPa 16 cielo sereno +10.6° perc. +9.3° Assenti 3.5 S max 3.5 Ostro 60 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3 ESE max 3.9 Scirocco 69 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.3 E max 5.3 Levante 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:48

