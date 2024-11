Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Nova Milanese indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un progressivo deterioramento del tempo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno relativamente fresche, con valori che oscilleranno tra i +2,5°C e i +7,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a piogge e, in serata, a possibili nevicate.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +5,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 18,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, per poi passare a poche nuvole. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +7,8°C intorno a 12:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%.

Nel pomeriggio, il tempo inizierà a deteriorarsi con un aumento della copertura nuvolosa. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto e si registreranno le prime precipitazioni. Le temperature scenderanno fino a +6,2°C alle 16:00, accompagnate da pioggia leggera che si intensificherà nel corso della giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +2,5°C. Le precipitazioni si trasformeranno in neve a partire dalle 21:00, con accumuli che potrebbero interessare la zona. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 15,1 km/h. L’umidità sarà molto alta, intorno al 95%, e la pressione atmosferica scenderà a 997 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 21 Novembre a Nova Milanese evidenziano un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche, con un inizio di giornata relativamente tranquillo che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da pioggia e neve. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a temperature più miti e cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.4° perc. +3.3° prob. 10 % 9.4 NE max 18.7 Grecale 64 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.5° perc. +4° Assenti 7.3 ENE max 13.3 Grecale 64 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.6° perc. +4.6° Assenti 1.9 NNE max 4.6 Grecale 65 % 1010 hPa 10 poche nuvole +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.1 SE max 2.7 Scirocco 53 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.5° perc. +6.7° prob. 8 % 5.8 SE max 6.9 Scirocco 55 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6.2° perc. +4.7° 0.28 mm 7.3 E max 11.4 Levante 67 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +3.4° perc. +1.7° 1.43 mm 6.6 E max 13 Levante 93 % 999 hPa 22 neve +2.8° perc. +1.2° 0.39 mm 5.8 N max 12 Tramontana 94 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.