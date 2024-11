Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Nova Milanese si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a una leggera variazione con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,9°C durante le prime ore, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 10,9°C nel pomeriggio. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente.

Nella notte, le condizioni meteo di Nova Milanese saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di circa 3,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 9°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,4 km/h e 3,9 km/h, con direzione variabile. L’umidità si attesterà intorno al 67%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 10,9°C alle 14:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 9,5°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa scenderà al 46%, e il vento si farà sentire con una leggera brezza, mantenendosi tra i 4 km/h e i 5,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,7°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nova Milanese indicano una giornata nuvolosa, con temperature che varieranno da un minimo di 7,7°C a un massimo di 10,9°C. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un cielo prevalentemente coperto e temperature stabili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non segnalano miglioramenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.1 ENE max 3.5 Grecale 78 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.1 ENE max 2.8 Grecale 76 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.5 NNE max 1.7 Grecale 76 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.4 SSO max 3.1 Libeccio 66 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.7° perc. +9.4° Assenti 4.9 SSO max 4.3 Libeccio 61 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.7 SO max 5.8 Libeccio 69 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 2.4 O max 3.7 Ponente 76 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° prob. 2 % 2.4 ONO max 3.7 Maestrale 77 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.