Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

Le condizioni meteo di Nova Milanese per Mercoledì 13 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni, che lasceranno spazio a un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 12,3°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, Nova Milanese registrerà cieli sereni con temperature che si aggireranno attorno ai 8,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che scenderà fino al 12%. La ventilazione sarà leggera, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con velocità di circa 2,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 11,5°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori che si attesteranno attorno al 0%. La ventilazione continuerà a essere debole, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, arrivando al 50%, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a un cielo coperto. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 12,3°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 10,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,5 km/h, e l’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 49%.

La sera porterà cieli completamente coperti, con temperature che scenderanno fino a 9,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la ventilazione si farà più presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 6 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno al 64%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Nova Milanese nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore incremento delle nubi, ma senza significative precipitazioni. La situazione climatica rimarrà favorevole per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +8° perc. +8° Assenti 1.7 NNO max 2.6 Maestrale 65 % 1025 hPa 5 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.8 NNO max 3.1 Maestrale 67 % 1025 hPa 8 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 1.2 O max 3.3 Ponente 61 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11.5° perc. +10° Assenti 4.5 S max 2.6 Ostro 50 % 1024 hPa 14 nubi sparse +12.1° perc. +10.6° Assenti 3.7 SSO max 2.3 Libeccio 47 % 1022 hPa 17 cielo coperto +10.4° perc. +8.9° Assenti 3.6 S max 4.7 Ostro 56 % 1021 hPa 20 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.3 SE max 5 Scirocco 64 % 1022 hPa 23 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 4.4 ESE max 7.7 Scirocco 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:51

