Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +6,8°C e una probabilità di pioggia del 14%. La mattina seguirà con temperature tra +6,9°C e +7,7°C, mentre la probabilità di pioggia aumenterà al 25%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +7,5°C e la probabilità di pioggia scenderà all’11%. La sera porterà piogge leggere con una probabilità dell’87%. Martedì e Mercoledì continueranno le piogge, con umidità alta e temperature stabili attorno ai +7,5°C. Giovedì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni significative.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai +6,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento di circa 4,7 km/h proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 14%, ma non si registreranno piogge. L’umidità si manterrà attorno al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno da +6,9°C a +7,7°C. La velocità del vento continuerà a essere leggera, oscillando tra 4,1 km/h e 5,6 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, raggiungendo il 25% intorno alle 08:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%.

Nel pomeriggio, si confermerà la presenza di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +7,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 4,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno all’11%, e non si registreranno precipitazioni significative. L’umidità aumenterà fino al 77%.

Infine, nella sera, il tempo si presenterà nuovamente con pioggia leggera a partire dalle 17:00. Le temperature si manterranno intorno ai +7,4°C, con una velocità del vento che scenderà a 2,8 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 87% entro le 23:00. L’umidità si attesterà attorno all’84% e la pressione atmosferica scenderà a 1023 hPa.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, si prevede un proseguimento delle piogge leggere con temperature che si attesteranno attorno ai +7,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento sarà di circa 2,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che raggiungeranno il 88%.

Durante la mattina, le piogge leggere continueranno, mantenendo temperature stabili attorno ai +7,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 4,2 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 93%. L’umidità sarà costante, attorno al 92%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +7,8°C a +8,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,9 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con valori attorno al 3%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Nella sera, il tempo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +7,8°C. La velocità del vento sarà di circa 1,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che si attesteranno attorno al 93%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, si prevede un proseguimento delle piogge leggere con temperature che si attesteranno attorno ai +7,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento sarà di circa 0,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che raggiungeranno il 93%.

Durante la mattina, le piogge leggere continueranno, mantenendo temperature stabili attorno ai +8,1°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 4,2 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 93%. L’umidità sarà costante, attorno al 92%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno da +8,7°C a +10,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,9 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, con valori che si attesteranno attorno al 4%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 85%.

Nella sera, il tempo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +7,4°C. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, con valori che si attesteranno attorno al 4%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede un cielo con poche nuvole e temperature che si attesteranno attorno ai +6,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 11% e la velocità del vento sarà di circa 2,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da +6,1°C a +7,7°C. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 1,7 km/h e 3,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, con umidità attorno al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +8,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 3,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 66%.

Infine, nella sera, il tempo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +7,2°C. La velocità del vento sarà di circa 2,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

In conclusione, i prossimi giorni si caratterizzeranno per un clima prevalentemente umido e coperto, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori moderati, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche.

