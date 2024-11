Previsioni Meteo Novara: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Novara indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 15°C, mentre i venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1 e 5 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 10°C e un’umidità del 78%. La situazione rimarrà pressoché invariata fino alle prime ore del mattino, quando si registrerà una leggera diminuzione della temperatura. Alle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura di 8,9°C e un’umidità che scenderà al 71%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, si inizieranno a vedere nubi sparse e le temperature saliranno rapidamente. Alle 09:00, il termometro segnerà 11,8°C, e la copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente. Alle 12:00, si raggiungerà una temperatura di 14,9°C, con un’umidità che scenderà al 46%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 2 km/h. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, attorno ai 1021 hPa.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo sarà sereno e le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12°C. La situazione rimarrà favorevole fino a tarda notte, con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un clima più stabile e temperature in lieve aumento. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.5 NNO max 4.8 Maestrale 76 % 1023 hPa 5 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 4 NO max 4.3 Maestrale 72 % 1023 hPa 8 nubi sparse +10.4° perc. +9.1° Assenti 4.3 N max 6.1 Tramontana 62 % 1023 hPa 11 nubi sparse +14.2° perc. +12.9° Assenti 0.5 S max 1.4 Ostro 48 % 1022 hPa 14 nubi sparse +15.3° perc. +14.1° Assenti 1.1 E max 2.8 Levante 46 % 1021 hPa 17 poche nuvole +12.5° perc. +11.3° Assenti 1.4 NE max 2.8 Grecale 59 % 1022 hPa 20 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 5.7 NNE max 6.2 Grecale 67 % 1023 hPa 23 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 5.9 NE max 6.2 Grecale 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.