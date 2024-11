Previsioni Meteo Novara: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Novara si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione, con minime che si attesteranno intorno ai 5,3°C e massime che raggiungeranno i 11,1°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 56% e il 80%, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 5,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 5,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si attesterà attorno al 78%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera fresca ma piacevole.

Durante la mattina, il sole continuerà a brillare senza ostacoli. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 9,8°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, attorno ai 5 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 59%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 11,1°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che renderà l’aria fresca e gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest con intensità moderata. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche, quindi sarà un ottimo momento per godere di attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7,1°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 79%. Il vento si farà più debole, mantenendo una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Novara indicano una giornata di meteo sereno e mite, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa stabilità atmosferica, mentre le notti potrebbero risultare fresche, richiedendo un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 2.4 NE max 2.9 Grecale 77 % 1025 hPa 5 cielo sereno +5.3° perc. +5.3° Assenti 3.3 NNO max 3.5 Maestrale 78 % 1025 hPa 8 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.9 ONO max 4.2 Maestrale 71 % 1025 hPa 11 cielo sereno +9.8° perc. +9.5° Assenti 5.2 OSO max 5.1 Libeccio 59 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.1° perc. +9.7° Assenti 4.9 SO max 4.9 Libeccio 57 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.2 OSO max 3.6 Libeccio 71 % 1020 hPa 20 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.6 O max 3.4 Ponente 77 % 1020 hPa 23 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 3 NO max 3.5 Maestrale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:51

