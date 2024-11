Previsioni Meteo Novara: il bollettino per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97% e temperature che scenderanno fino a +1,5°C. Durante la mattina, il tempo migliorerà con nubi sparse e una temperatura di +1°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, raggiungendo +8,2°C. La sera rimarrà serena con temperature attorno a +1,1°C. Sabato, la notte sarà serena con +0,9°C, mentre nel pomeriggio si registreranno 6,8°C. Domenica, il cielo sarà coperto con temperature stabili attorno a 5,6°C. Il fine settimana offrirà opportunità per attività all’aperto, soprattutto Venerdì e Sabato.

Venerdì 22 Novembre

Durante la notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura scenderà fino a +1,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di +1,5°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,9 km/h. Non si prevederanno precipitazioni, ma l’umidità sarà alta, attestandosi al 91%.

Nella mattina, il tempo migliorerà leggermente con nubi sparse e una copertura nuvolosa che scenderà al 45%. La temperatura salirà a +1°C, mentre la temperatura percepita sarà di -1°C. La velocità del vento aumenterà a 6,6 km/h da Ovest, con raffiche fino a 7,6 km/h. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, e l’umidità rimarrà elevata al 91%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. La temperatura raggiungerà i +8,2°C, con una temperatura percepita di +6,3°C. La velocità del vento sarà di 11,1 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche fino a 26,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 45%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno attorno ai +1,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di -2,2°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10,6 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche fino a 20,5 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità sarà al 59%.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà serena con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature scenderanno a +0,9°C, con una temperatura percepita di -2°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 17,5 km/h. Non si prevederanno precipitazioni, e l’umidità sarà al 60%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa invariata. La temperatura salirà a +1,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di +1,8°C. La velocità del vento diminuirà a 4,6 km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 8,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità scenderà al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 31%. La temperatura raggiungerà i 6,8°C, con una temperatura percepita di 6,8°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche fino a 3,2 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità sarà al 40%.

Nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si attesteranno attorno ai 3,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 1,2°C. La velocità del vento sarà di 7,1 km/h da Nord, con raffiche fino a 9,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità sarà al 63%.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura sarà di +3,6°C, con una temperatura percepita di +2,1°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche fino a 9 km/h. Non si prevederanno precipitazioni, e l’umidità sarà al 60%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà a +4,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +3,1°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche fino a 8,9 km/h. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, e l’umidità sarà al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 6,3°C, con una temperatura percepita di 6,3°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche fino a 5,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà al 54%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 5,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 5,6°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche fino a 5,1 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità sarà al 65%.

In conclusione, il fine settimana a Novara si presenterà con un Venerdì prevalentemente sereno e temperature in aumento, un Sabato con condizioni di cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio, e una Domenica caratterizzata da un cielo coperto e temperature stabili. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare del Venerdì e del Sabato, mentre la Domenica potrebbe risultare meno favorevole per le uscite.

