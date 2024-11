Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Novara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 10°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di nuvole che si manterrà per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte (fino alle 06:00), il cielo si presenterà coperto con una temperatura che varierà da 7,2°C a 6,1°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,2 km/h e 3,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registreranno delle schiarite con la presenza di poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, rendendo l’aria leggermente più secca rispetto alle ore precedenti.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento della temperatura, che si stabilizzerà intorno ai 8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 77%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 6,8°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si manterrà attorno all’81%, conferendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Novara evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non indicano schiarite significative nel breve periodo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.7 NE max 4 Grecale 80 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 1.4 NE max 2 Grecale 82 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6° perc. +6° Assenti 1.4 NNE max 2.1 Grecale 82 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.7 SE max 2.6 Scirocco 70 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +9.4° Assenti 3.8 SE max 3.9 Scirocco 66 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 1 SSE max 2.4 Scirocco 75 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 1.7 N max 2.3 Tramontana 80 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 3 N max 3 Tramontana 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:50

