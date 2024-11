Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Novara si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,2°C a un massimo di 17°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,2 km/h e i 4,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali e sud-orientali. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si attesterà attorno all’84%. La situazione rimarrà stabile anche nelle prime ore del mattino, quando si registrerà una leggera variazione della temperatura, che si manterrà sopra i 11°C.

Nel corso della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 14,9°C entro le 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità, pur mantenendosi alta, inizierà a scendere leggermente.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di cieli sereni. Le temperature raggiungeranno il picco di 17°C tra le 13:00 e le 14:00, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 62%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con intensità che non creeranno disagi.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 12,2°C a fine giornata, con un’umidità che aumenterà fino all’86%. La velocità del vento rimarrà bassa, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Novara indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibili piogge e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Novara

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 3.6 NNE max 4 Grecale 85 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +11° Assenti 3.7 N max 4.1 Tramontana 85 % 1025 hPa 7 cielo coperto +11.6° perc. +10.8° Assenti 3.2 NNO max 4.1 Maestrale 79 % 1026 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 0.8 OSO max 1.3 Libeccio 65 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17° perc. +16.3° Assenti 2.9 SE max 2.8 Scirocco 62 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.2° perc. +14.7° Assenti 3.2 SSE max 4.2 Scirocco 74 % 1024 hPa 19 poche nuvole +13.5° perc. +13.1° Assenti 1.4 ENE max 3.2 Grecale 83 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 2.7 NE max 3.6 Grecale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:03

