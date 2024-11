Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con nubi sparse che lasceranno spazio a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature, che si attesteranno attorno ai 15°C, garantiranno un comfort termico ottimale per le attività all’aperto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di +11,3°C e un’umidità del 72%. La velocità del vento sarà debole, attorno ai 2,3 km/h, proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +10,5°C alle 5:00, mantenendo un’umidità simile.

La mattina si presenterà con nubi sparse, a partire dalle 6:00, con temperature che varieranno da +10,2°C a +14,8°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo più aperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,2 km/h e 3,8 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di +15,8°C alle 14:00. L’umidità si attesterà attorno al 49%, mentre il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche fino a 5,6 km/h. Questo sarà il momento ideale per godere di attività all’aperto, grazie anche alla bassa probabilità di precipitazioni.

La sera continuerà a mantenere condizioni favorevoli, con temperature che scenderanno lentamente fino a +11,2°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 71%. La velocità del vento sarà moderata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Novate Milanese si prospettano favorevoli, con un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di una giornata all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.1° perc. +10.2° Assenti 2.6 ONO max 3.1 Maestrale 72 % 1023 hPa 4 cielo coperto +10.7° perc. +9.6° Assenti 1.5 O max 2.7 Ponente 69 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10.4° perc. +9.3° Assenti 0.5 O max 1.4 Ponente 70 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.7° Assenti 2.1 SSE max 1.8 Scirocco 53 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.7° perc. +14.6° Assenti 3.4 SE max 3.7 Scirocco 49 % 1021 hPa 16 cielo sereno +14° perc. +13.1° Assenti 4.4 SE max 5.6 Scirocco 60 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° Assenti 5 ENE max 7.6 Grecale 69 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° Assenti 5 ENE max 8.5 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.