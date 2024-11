Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, la temperatura si attesterà attorno ai 12,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà intorno al 69%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, con temperature che si manterranno tra i 12°C e i 14°C. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 4,5 km/h e 6,7 km/h, sempre da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori di umidità che tenderanno a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con una percentuale che si manterrà sopra il 95%. Anche in questo intervallo, il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, mantenendo un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a essere leggero, con velocità che varieranno tra 2,5 km/h e 4,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno grandi escursioni. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, con possibilità di qualche schiarita nei giorni successivi, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno quindi soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere ulteriori aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° prob. 2 % 3.8 SO max 5.8 Libeccio 70 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12.2° perc. +11.3° prob. 9 % 5.2 OSO max 8.7 Libeccio 71 % 1028 hPa 7 cielo coperto +12.2° perc. +11.3° prob. 17 % 6.7 ONO max 13.7 Maestrale 69 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° prob. 13 % 4.6 NO max 7.8 Maestrale 56 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.3° perc. +13.3° Assenti 6.5 SO max 8.1 Libeccio 57 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.6° perc. +12.7° Assenti 5.9 OSO max 9.8 Libeccio 64 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.5° perc. +11.6° Assenti 4.3 OSO max 6.6 Libeccio 68 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +10.8° Assenti 2.7 OSO max 3.4 Libeccio 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:56

