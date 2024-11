Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 94% nelle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, ci si aspetta un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 15,2°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con un’umidità che varierà tra il 54% e il 66%.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 11,8°C entro le ore serali. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La giornata di Giovedì si presenterà quindi come un’opportunità per godere di un clima fresco e piacevole, ideale per attività all’aperto, soprattutto nelle ore diurne.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° Assenti 1.5 E max 2 Levante 76 % 1030 hPa 4 cielo coperto +10.8° perc. +9.9° Assenti 0.7 SSO max 1.7 Libeccio 78 % 1030 hPa 7 nubi sparse +10.6° perc. +9.7° Assenti 0.5 S max 1.8 Ostro 78 % 1031 hPa 10 nubi sparse +14° perc. +13° Assenti 2.3 S max 1.3 Ostro 62 % 1031 hPa 13 cielo coperto +15.3° perc. +14.3° Assenti 4 S max 3 Ostro 54 % 1030 hPa 16 cielo coperto +13.9° perc. +13° Assenti 4.1 S max 5.1 Ostro 62 % 1029 hPa 19 poche nuvole +12.3° perc. +11.5° Assenti 1.4 SSE max 2.4 Scirocco 71 % 1030 hPa 22 poche nuvole +11.5° perc. +10.6° Assenti 0.8 OSO max 1.9 Libeccio 74 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:58

