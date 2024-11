Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Novate Milanese si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 17°C durante le ore più calde, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa, contribuendo a un clima piuttosto stabile.

Nella notte, le condizioni meteo saranno ottimali, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. L’umidità sarà alta, intorno all’85%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti da est-sud-est, con una velocità di circa 1,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando da sereno a nuvoloso. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 16°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 97% intorno alle 09:00, ma non si prevedono piogge. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 69% e l’81%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno nuovamente, con il ritorno di un cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 17,2°C tra le 13:00 e le 14:00, con una leggera brezza che renderà l’aria più gradevole. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 6%. Anche la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,9 km/h.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 13°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Mercoledì e giovedì potrebbero portare un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, quindi è consigliabile prepararsi a eventuali cambiamenti. La stabilità di Martedì 5 Novembre sarà quindi un’opportunità per godere di una giornata all’aperto prima di un possibile cambio di scenario.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +12.9° Assenti 1.7 E max 2.4 Levante 86 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.7° perc. +12.4° Assenti 0.1 NO max 1.2 Maestrale 88 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° Assenti 2.1 OSO max 3.3 Libeccio 86 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 3.5 SSO max 2.6 Libeccio 73 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 3.9 SSE max 3.1 Scirocco 65 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 4.8 SSE max 6.8 Scirocco 73 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 4 ESE max 6.4 Scirocco 82 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 3.6 ESE max 5.9 Scirocco 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:01

