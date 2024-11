Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati e una certa ventilazione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che varieranno da +9,7°C a +11,2°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto nel corso della giornata.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 20,4 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 58%. Le condizioni di vento fresco e le nubi dense potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto umida, ma senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 13,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e il vento si farà sentire con intensità, mantenendo una velocità di circa 17,7 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 67%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 95%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 14,3 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’82%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano una stabilità atmosferica con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. Martedì e Mercoledì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite solo in alcune ore della giornata. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni meteo non indicano cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.2° perc. +10.7° Assenti 13 OSO max 28.5 Libeccio 90 % 1015 hPa 5 nubi sparse +10.6° perc. +10.1° Assenti 12.4 OSO max 28.4 Libeccio 91 % 1015 hPa 8 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 13.6 OSO max 37.1 Libeccio 79 % 1016 hPa 11 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 19.3 O max 36.2 Ponente 58 % 1015 hPa 14 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 19.4 O max 37.2 Ponente 62 % 1014 hPa 17 cielo coperto +10.7° perc. +10.1° Assenti 13.1 OSO max 31.5 Libeccio 87 % 1016 hPa 20 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° Assenti 14.3 OSO max 36.6 Libeccio 82 % 1016 hPa 23 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° Assenti 13.7 OSO max 34.5 Libeccio 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:01

