Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Nuoro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, favorendo così una piacevole esperienza all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,7°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal cielo coperto all’80% di nubi sparse. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,3 km/h e i 3,1 km/h, proveniente principalmente da sud. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 3%. Il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra i 1,4 km/h e i 3,3 km/h, favorendo un’atmosfera gradevole e tranquilla.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 19,8°C alle ore 15:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con occasionali poche nuvole che non influenzeranno significativamente le condizioni generali. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69% verso le ore 16:00, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 12,1°C entro le ore 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’8%. La velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro indicano una giornata di Martedì 5 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un cielo sereno e temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche per godere di passeggiate e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.6° perc. +11.9° Assenti 2.3 S max 3.1 Ostro 76 % 1024 hPa 5 nubi sparse +11.9° perc. +11.1° Assenti 2.8 S max 3.9 Ostro 77 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° Assenti 1.4 E max 2 Levante 58 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.6° perc. +20.9° Assenti 3.3 N max 5 Tramontana 41 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.2° perc. +20.4° Assenti 2.4 NNE max 4.8 Grecale 42 % 1022 hPa 17 poche nuvole +13.5° perc. +13° Assenti 4.8 ESE max 4.7 Scirocco 82 % 1024 hPa 20 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 2.8 S max 3.7 Ostro 86 % 1024 hPa 23 cielo sereno +12.1° perc. +11.5° Assenti 3.2 S max 3.5 Ostro 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:12

