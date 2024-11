Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Nuoro si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 3,5°C e i 12°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le previsioni del tempo indicano anche una diminuzione della velocità del vento, che si manterrà comunque presente.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di +5°C e una leggera brezza da Ovest. Con il passare delle ore, si registrerà un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 50% intorno alle 04:00, con temperature che scenderanno fino a +4°C. La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 12°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà in aumento, toccando il 86% alle 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della nuvolosità, con il cielo che si presenterà nuovamente a tratti sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del giorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 km/h e i 5 km/h. La sera porterà un ritorno al cielo sereno, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, raggiungendo valori minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano un clima fresco e variabile. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni di maggiore stabilità atmosferica. Gli amanti del clima fresco troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze naturali della zona, mentre è consigliabile prestare attenzione alle escursioni termiche tra giorno e notte.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.6° perc. +2.1° Assenti 10.7 OSO max 22.5 Libeccio 63 % 1022 hPa 5 nubi sparse +3.6° perc. +1.9° Assenti 6.7 SO max 9.9 Libeccio 70 % 1025 hPa 8 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.4 OSO max 7.7 Libeccio 55 % 1027 hPa 11 nubi sparse +11.5° perc. +9.7° Assenti 5.3 ONO max 9.8 Maestrale 40 % 1028 hPa 14 nubi sparse +12.1° perc. +10.5° Assenti 4 ONO max 6.9 Maestrale 43 % 1028 hPa 17 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.3 SSE max 4 Scirocco 67 % 1030 hPa 20 cielo sereno +5.7° perc. +5.7° Assenti 4.4 SSE max 5.1 Scirocco 68 % 1032 hPa 23 cielo sereno +5.3° perc. +5.3° Assenti 4.4 S max 4.8 Ostro 68 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.