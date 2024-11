Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 6,9°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18,1°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da un cielo sereno e una bassa umidità. Nel pomeriggio, si registreranno temperature in calo, ma comunque sopra i 10°C, mentre la sera si presenterà fresca, con valori che scenderanno fino a 9,5°C.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno, con una temperatura che si attesterà attorno ai 6,9°C. La brezza leggera proveniente da sud garantirà condizioni di calma, con un’umidità che si aggirerà attorno al 78%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1030 hPa.

Nella mattina, il sole si alzerà e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 08:00, si registreranno già 12°C, mentre a mezzogiorno si raggiungeranno i 18,1°C. L’umidità scenderà al 43%, rendendo l’aria più secca e piacevole. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,2 km/h e 2,5 km/h, favorendo un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 15°C alle 15:00. Nonostante il calo, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 9,5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 25 Novembre a Nuoro si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 3.8 S max 5.1 Ostro 81 % 1029 hPa 5 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 3.6 S max 5 Ostro 78 % 1028 hPa 8 cielo sereno +12° perc. +10.8° Assenti 2.1 SSE max 4.4 Scirocco 63 % 1027 hPa 11 cielo sereno +17.7° perc. +16.7° Assenti 1.2 NE max 7.5 Grecale 44 % 1024 hPa 14 cielo sereno +17.3° perc. +16.4° Assenti 2.6 NE max 4.3 Grecale 50 % 1022 hPa 17 cielo sereno +10.6° perc. +10° Assenti 3.5 SSE max 4.2 Scirocco 86 % 1023 hPa 20 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.6 SSO max 4.2 Libeccio 84 % 1024 hPa 23 cielo sereno +9.5° perc. +9.2° Assenti 4.9 SSO max 5.2 Libeccio 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.