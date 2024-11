Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante la mattina e il pomeriggio, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,4°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,5°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 19,7°C entro le 09:00. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La ventilazione rimarrà leggera, con direzione prevalentemente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo al sole di riscaldare l’aria. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un’assenza di precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 95% entro le 23:00. Le temperature scenderanno a 13,3°C, accompagnate da un aumento dell’umidità, che si attesterà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Tuttavia, per Lunedì, gli abitanti potranno godere di una giornata prevalentemente serena e mite, ideale per trascorrere del tempo all’aperto prima dell’arrivo di condizioni meteorologiche più variabili.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.6° perc. +11.9° Assenti 3.5 SO max 4.2 Libeccio 76 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 3 SSO max 4.1 Libeccio 73 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.7° perc. +17° Assenti 1.5 O max 2.9 Ponente 57 % 1025 hPa 11 cielo sereno +22° perc. +21.4° Assenti 3.2 N max 4.5 Tramontana 43 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.8° perc. +21.1° Assenti 2.8 NO max 6 Maestrale 43 % 1023 hPa 17 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 2.7 SE max 3.5 Scirocco 76 % 1024 hPa 20 cielo coperto +13.5° perc. +13° Assenti 2.5 SSO max 3.1 Libeccio 80 % 1025 hPa 23 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° Assenti 3.2 SSO max 3.6 Libeccio 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:13

