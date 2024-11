Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature in graduale aumento. Durante la notte, si registrerà un cielo coperto, ma con il passare delle ore, si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni che domineranno la scena. Le temperature si manterranno su valori freschi, ma non estremi, e il vento sarà generalmente debole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con una temperatura di +7,6°C e una copertura nuvolosa del 93%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno. Alle 01:00, la temperatura scenderà a +6,3°C e la copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente al 6%. Questo trend di bel tempo continuerà fino all’alba, con temperature che toccheranno i 5,3°C alle 03:00 e 4,9°C alle 04:00.

La mattina si presenterà con cieli completamente sereni. Alle 06:00, la temperatura sarà di +4,7°C, e la copertura nuvolosa sarà assente. Proseguendo nella mattinata, le temperature aumenteranno progressivamente, raggiungendo +10,7°C alle 09:00 e +12,2°C alle 10:00. La massima della giornata sarà di +14,4°C alle 13:00, con un’umidità che si manterrà attorno al 40%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,9°C alle 15:00, per poi scendere gradualmente verso la sera. Il vento sarà prevalentemente debole, con velocità che varieranno tra 4,8 km/h e 8,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6,6°C alle 22:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si aggirerà attorno al 46%. Le condizioni di bel tempo si manterranno anche nelle ore notturne, con una temperatura che non scenderà sotto i 6,6°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro indicano una giornata di bel tempo con temperature fresche ma gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e cieli sereni. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.8° perc. +5.8° prob. 5 % 3.7 NNE max 8 Grecale 93 % 1021 hPa 5 cielo sereno +4.7° perc. +4.7° Assenti 2.1 NE max 6.3 Grecale 90 % 1022 hPa 8 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.7 NE max 10.6 Grecale 73 % 1023 hPa 11 cielo sereno +13.3° perc. +12° Assenti 7.8 NNE max 14.8 Grecale 48 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.2° perc. +12.7° Assenti 7.9 NNE max 13.6 Grecale 39 % 1021 hPa 17 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 2.5 S max 4.8 Ostro 59 % 1023 hPa 20 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.5 SO max 4.7 Libeccio 50 % 1024 hPa 23 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.7 SO max 5 Libeccio 44 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:03

