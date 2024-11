Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Olbia si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere durante le prime ore e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 18°C nelle ore centrali, con un calo previsto nel pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si assisterà a schiarite nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con pioggia leggera che si manifesterà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 16°C, con un’umidità elevata che raggiungerà l’88%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,4 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà drasticamente, con pioggia leggera prevista fino alle 09:00. A partire da quell’ora, si registrerà un aumento della temperatura fino a 18°C, accompagnato da una diminuzione della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano che nel corso della mattinata ci sarà una probabilità di pioggia che si ridurrà progressivamente, con nubi sparse che prenderanno il sopravvento.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C. Le nubi sparse domineranno il cielo, e le probabilità di precipitazioni scenderanno al di sotto del 20%. La velocità del vento sarà più contenuta, con intensità che non supererà i 12 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 12°C. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni generali saranno più serene, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia indicano un inizio di settimana caratterizzato da un clima variabile, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di momenti di bel tempo, mentre le temperature si manterranno gradevoli per la stagione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.2 mm 10.5 NE max 22.5 Grecale 87 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.28 mm 7.5 NE max 12.9 Grecale 90 % 1019 hPa 8 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 34 % 10.4 NE max 18.1 Grecale 79 % 1020 hPa 11 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° prob. 29 % 9.8 NNE max 10.9 Grecale 62 % 1020 hPa 14 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° prob. 20 % 12.6 NE max 12.8 Grecale 70 % 1019 hPa 17 nubi sparse +14° perc. +13.5° prob. 16 % 5.9 N max 7.8 Tramontana 79 % 1020 hPa 20 poche nuvole +12.4° perc. +11.9° prob. 19 % 3.4 ONO max 5.7 Maestrale 83 % 1020 hPa 23 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° prob. 17 % 2.7 NNO max 7.7 Maestrale 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:04

