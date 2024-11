Previsioni Meteo Olbia: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Olbia di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le nubi sparse accompagneranno le temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. Il vento, proveniente da Ovest, si presenterà fresco, con raffiche che raggiungeranno i 42,9 km/h. Con l’avanzare della giornata, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto nella mattina.

Nella mattina, il cielo sarà coperto con una temperatura che salirà fino a 19°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 25 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e le temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,6°C alle 16:00. Il vento continuerà a soffiare fresco, con intensità simile a quella della mattina. Le precipitazioni non sono previste, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 71%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,5°C, mentre il vento manterrà la sua freschezza, con raffiche che potranno raggiungere i 48,2 km/h. L’umidità rimarrà costante, contribuendo a un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti, con un vento fresco che accompagnerà l’intera giornata. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, l’umidità continuerà a mantenere un clima fresco e umido, tipico della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 22.6 O max 42.8 Ponente 72 % 1013 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 19.9 O max 43.4 Ponente 77 % 1013 hPa 8 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° Assenti 21.2 O max 46.8 Ponente 69 % 1014 hPa 11 cielo coperto +19° perc. +18.4° Assenti 25.1 O max 45 Ponente 57 % 1014 hPa 14 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° Assenti 23.7 O max 44.3 Ponente 61 % 1013 hPa 17 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 22.8 O max 44.5 Ponente 72 % 1014 hPa 20 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 20.8 O max 45.3 Ponente 72 % 1015 hPa 23 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 21.8 O max 48.2 Ponente 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:59

