Previsioni Meteo Olbia: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

Le previsioni meteo per Olbia di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22,7°C nel corso della mattina. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata piacevole per attività all’aperto.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. I venti, provenienti da Ovest-Sud Ovest, saranno leggeri, con velocità comprese tra 4,5 km/h e 6,4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a toccare i 22,7°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 53%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 0%. Anche in questa fase della giornata, i venti saranno leggeri, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nel meteo. Il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, raggiungendo una copertura nuvolosa del 78% entro le 22:00. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 15°C. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nella sera, che potrebbe preludere a un cambiamento nelle previsioni meteo per i giorni successivi. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni, soprattutto per Martedì e Mercoledì, quando le condizioni potrebbero subire un’evoluzione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 5.5 OSO max 5.2 Libeccio 87 % 1025 hPa 5 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 5.5 OSO max 5.1 Libeccio 84 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 1.6 OSO max 2.2 Libeccio 67 % 1025 hPa 11 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 7 NE max 6.2 Grecale 53 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 8 ENE max 5.3 Grecale 63 % 1023 hPa 17 cielo sereno +16.3° perc. +16.3° Assenti 2.2 S max 2.2 Ostro 89 % 1024 hPa 20 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° Assenti 5.3 SO max 4.9 Libeccio 91 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 5.1 SO max 4.9 Libeccio 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:11

