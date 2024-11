Previsioni Meteo Olbia: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera coperta. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,7°C durante la mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, specialmente nelle ore serali, raggiungendo il 100%.

Nella notte, si registreranno condizioni di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 20%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest accompagnerà la notte, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 20,7°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità che varierà tra i 4 km/h e i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Il cielo si coprirà di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che arriverà fino all’84%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 19,7°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13,4°C, con un’umidità che salirà fino all’88%. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole dovranno attendere il weekend per un possibile ritorno di condizioni più soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.9° perc. +11.9° Assenti 8.3 OSO max 7.5 Libeccio 63 % 1021 hPa 5 cielo sereno +12.7° perc. +11.8° Assenti 7.4 OSO max 6.8 Libeccio 68 % 1021 hPa 8 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° prob. 3 % 4 OSO max 5.1 Libeccio 62 % 1022 hPa 11 poche nuvole +20.7° perc. +20.1° prob. 3 % 4.1 N max 8.9 Tramontana 52 % 1021 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 5.3 NNO max 11.3 Maestrale 68 % 1021 hPa 17 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° Assenti 6.2 OSO max 7.8 Libeccio 84 % 1022 hPa 20 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° Assenti 6.6 O max 6.8 Ponente 89 % 1024 hPa 23 cielo coperto +13.2° perc. +12.8° Assenti 6.9 OSO max 6.7 Libeccio 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:55

