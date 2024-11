Previsioni Meteo Oristano: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 3 Novembre a Oristano si presenteranno favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si osserverà una stabilità atmosferica che garantirà un’assenza di precipitazioni e un’ottima visibilità. I dati indicano una temperatura massima che si attesterà intorno ai 23,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nel corso della notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse, con temperature che si aggireranno attorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con valori che varieranno dal 49% al 60%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 8,9 km/h e i 10,1 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo condizioni di cielo sereno già dalle prime ore. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 19,6°C entro le 08:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 9,4 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 67%.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,8°C alle 12:00, mantenendosi stabili fino alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 5%. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una leggera brezza che non supererà i 9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17,1°C alle 21:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 5%. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo la temperatura percepita confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Oristano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° Assenti 9.9 E max 12.2 Levante 86 % 1023 hPa 5 poche nuvole +16.1° perc. +16° Assenti 9.4 E max 11.1 Levante 84 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 8.1 ESE max 10.5 Scirocco 67 % 1024 hPa 11 poche nuvole +23.7° perc. +23.4° Assenti 5.3 SSO max 5.1 Libeccio 51 % 1024 hPa 14 cielo sereno +23.5° perc. +23.3° Assenti 7.5 O max 5.9 Ponente 54 % 1022 hPa 17 cielo sereno +18.7° perc. +18.7° Assenti 3.2 ONO max 5.6 Maestrale 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.5° perc. +17.4° Assenti 6.2 ESE max 6.1 Scirocco 80 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.5° perc. +16.3° Assenti 5.8 ESE max 6.8 Scirocco 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.