Previsioni Meteo Oristano: il bollettino per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Oristano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre nella mattina il cielo si presenterà con nubi sparse, che si diraderanno nel pomeriggio, dando spazio a un cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 12,1°C e i 20,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni meteo a Oristano saranno tranquille, con un cielo inizialmente sereno che si trasformerà in un cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 12,5°C, con una percezione leggermente più bassa a 11,8°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10,5 km/h, proveniente da Est-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,8°C entro le 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 6,3 km/h e i 9,4 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 46% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno che dominerà la scena. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,2°C alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 15,3°C alle 17:00. La brezza si manterrà leggera, con raffiche di vento che non supereranno i 11,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 73%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Oristano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni climatiche, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre giovedì potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e miti, ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° Assenti 7.7 E max 8.6 Levante 78 % 1022 hPa 5 nubi sparse +12.1° perc. +11.3° Assenti 9.4 ESE max 10.5 Scirocco 76 % 1022 hPa 8 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° Assenti 8.5 ESE max 10.1 Scirocco 64 % 1023 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.1° Assenti 6.3 SSO max 9.8 Libeccio 46 % 1022 hPa 14 cielo sereno +19.6° perc. +19° Assenti 7.7 OSO max 11.2 Libeccio 54 % 1021 hPa 17 cielo sereno +15.3° perc. +14.8° Assenti 2.2 SE max 4.9 Scirocco 76 % 1021 hPa 20 cielo sereno +14.3° perc. +13.7° Assenti 6.9 E max 7.1 Levante 73 % 1022 hPa 23 cielo sereno +13.6° perc. +12.9° Assenti 7.7 E max 8.2 Levante 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 17:02

