Previsioni Meteo Oristano: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Oristano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 77%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10,4 km/h proveniente da est. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con l’arrivo di poche nuvole e un aumento della temperatura fino a raggiungere i 19,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 13%, mentre i venti saranno leggeri, con una velocità di circa 1,5 km/h. L’umidità si ridurrà, attestandosi attorno al 54%, e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, al 10%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 6,1 km/h e 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 14,6°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente fino al 15%. I venti saranno sempre leggeri, con velocità intorno ai 7,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Oristano indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14° perc. +13.7° Assenti 8.1 E max 15.4 Levante 83 % 1017 hPa 5 cielo coperto +13.7° perc. +13.3° Assenti 6.4 E max 9 Levante 83 % 1017 hPa 8 cielo sereno +14.9° perc. +14.4° Assenti 6.8 E max 9.3 Levante 76 % 1019 hPa 11 poche nuvole +18.9° perc. +18.3° Assenti 2.6 NE max 4.5 Grecale 57 % 1019 hPa 14 cielo sereno +19.1° perc. +18.6° Assenti 6.1 ONO max 5.6 Maestrale 56 % 1018 hPa 17 poche nuvole +15.2° perc. +14.7° Assenti 8.1 N max 9.2 Tramontana 73 % 1019 hPa 20 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° Assenti 5.3 NE max 5.7 Grecale 76 % 1020 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 6 E max 6.1 Levante 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:09

