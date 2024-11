Previsioni Meteo Orta di Atella: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Orta di Atella si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La mattina continuerà a presentarsi con cielo coperto e temperature che varieranno tra i 12,6°C e i 15,6°C. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con temperature in calo fino a 12,9°C. La sera porterà ulteriori precipitazioni, con temperature che scenderanno fino a 11,9°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 33% e una temperatura di 13,3°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 12,4°C, con venti provenienti da Nord Est che soffieranno a una velocità di circa 14 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 12,6°C a 15,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente nel pomeriggio. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra i 14,1°C e i 14,3°C.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che porteranno a un accumulo di circa 0,44 mm. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 12,9°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70%. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 24,2 km/h.

La sera si presenterà con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,39 mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 75%, e i venti continueranno a soffiare da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Orta di Atella indicano una giornata di Martedì 12 Novembre caratterizzata da un clima fresco e umido, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.3° perc. +12.3° Assenti 14.8 NE max 29.8 Grecale 62 % 1018 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +11.6° Assenti 15.3 NE max 31.5 Grecale 63 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.5° perc. +12.4° Assenti 16.4 NE max 33.1 Grecale 58 % 1018 hPa 10 cielo coperto +15.6° perc. +14.3° prob. 3 % 21.3 ENE max 29.5 Grecale 43 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +15.1° perc. +13.8° 0.15 mm 24.2 ENE max 34.6 Grecale 44 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +12.9° perc. +12° 0.29 mm 19.5 ENE max 38.3 Grecale 70 % 1017 hPa 19 cielo coperto +12.9° perc. +12° prob. 81 % 23.5 NE max 41.8 Grecale 70 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +12° perc. +11.2° 0.39 mm 19.1 NE max 35.6 Grecale 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:44

