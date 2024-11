Previsioni Meteo Orta di Atella: il bollettino per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si registrerà pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 56%, con temperature intorno ai 15,5°C. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, con una leggera diminuzione della temperatura. Dalle 03:00, si assisterà a un cambiamento con nubi sparse e una temperatura stabile di 14,9°C. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento con poche nuvole e un picco di 18,7°C. Venerdì, il cielo sarà coperto con piogge moderate, mentre Sabato porterà cieli sereni e temperature fresche, favorendo attività all’aperto.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 56%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,3°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,17 mm e un’umidità del 87%. La pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, alle 01:00, le condizioni rimarranno simili con pioggia leggera e una temperatura di 15,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente al 58% e la velocità del vento scenderà a 4,2 km/h. Alle 02:00, la situazione non cambierà significativamente, con 14,9°C e una copertura nuvolosa del 62%.

Dalle 03:00 in poi, si assisterà a un cambiamento, con nubi sparse e una temperatura stabile di 14,9°C. La copertura nuvolosa scenderà al 74% e la probabilità di precipitazioni sarà del 49%. Alle 04:00, la temperatura scenderà leggermente a 14,6°C e la copertura nuvolosa sarà del 68%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si prevede un ritorno della pioggia leggera con una temperatura di 14,3°C e una copertura nuvolosa del 70%. La situazione continuerà a essere instabile fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a 17,1°C con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 45%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con poche nuvole e una temperatura di 18,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 18%, favorendo un clima più sereno. La temperatura raggiungerà il picco massimo di 18,7°C alle 12:00.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 16°C e una copertura nuvolosa del 6%. Le condizioni rimarranno stabili fino a tarda notte, con temperature che scenderanno a 14,7°C alle 23:00.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 41% e la velocità del vento si attesterà a 3,9 km/h. Alle 01:00, la situazione si manterrà simile, con una temperatura di 14,3°C e una copertura nuvolosa che aumenterà al 74%.

Dalle 03:00 in poi, le condizioni meteo rimarranno stabili con nubi sparse e una temperatura che scenderà a 13,7°C. La copertura nuvolosa si attesterà al 77%. Alle 06:00, la temperatura sarà di 13,7°C con una copertura nuvolosa del 67%.

Nella mattina, a partire dalle 09:00, si prevede un cielo coperto con una temperatura di 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%. Alle 12:00, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera e una temperatura di 15,8°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia moderata e una temperatura che scenderà a 13,9°C. Le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge che si protrarranno fino a sera.

Nella sera, a partire dalle 18:00, si prevede un aumento delle precipitazioni, con una temperatura di 9,9°C e una copertura nuvolosa del 100%. Le piogge continueranno a essere moderate fino a tarda notte.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 9,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 55% e la velocità del vento si attesterà a 11,4 km/h. Alle 01:00, si prevede un cielo sereno con una temperatura di 9,7°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si prevede un cielo sereno con una temperatura di 8,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, al 2%, favorendo un clima fresco e asciutto. Alle 09:00, la temperatura salirà a 11,1°C con un cielo ancora sereno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e una temperatura di 12,7°C. La situazione rimarrà stabile fino alle 15:00, quando la temperatura scenderà a 11,4°C.

Nella sera, a partire dalle 19:00, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le condizioni meteo rimarranno stabili fino a tarda notte.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e nuvole, per poi migliorare significativamente nella giornata di Sabato, con cieli sereni e temperature più fresche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato per godere di un clima più favorevole.

