Previsioni Meteo Ottaviano: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Ottaviano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che oscillerà intorno ai 14°C. La presenza di vento fresco, proveniente da Ovest, contribuirà a mantenere un’atmosfera frizzante.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno tra i 13°C e i 15°C. La velocità del vento si ridurrà, ma continuerà a soffiare da direzione occidentale. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 15,7°C, mentre il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 13 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

La sera porterà un ritorno a condizioni più instabili, con un incremento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con un aumento dell’umidità che potrà arrivare fino al 66%. Le raffiche di vento si intensificheranno, raggiungendo i 36 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ottaviano nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe continuare a influenzare le condizioni climatiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +13.1° Assenti 15.9 ONO max 38.3 Maestrale 56 % 1004 hPa 4 cielo coperto +13.9° perc. +12.8° Assenti 12 ONO max 24.4 Maestrale 55 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.2° Assenti 4.8 NNO max 12.2 Maestrale 55 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.1° prob. 2 % 3.8 NNE max 9.1 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.7° perc. +14.6° prob. 4 % 7.5 O max 11.1 Ponente 47 % 1008 hPa 16 nubi sparse +14.1° perc. +12.9° Assenti 7.9 OSO max 12.1 Libeccio 51 % 1008 hPa 19 nubi sparse +14° perc. +13° Assenti 9.7 SO max 21.5 Libeccio 59 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +14.8° perc. +14.2° 0.21 mm 17.9 SO max 35.3 Libeccio 72 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:37

