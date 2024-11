Previsioni Meteo Ottaviano: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Ottaviano indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di nubi sparse e pioggia leggera, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 13,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il clima si manterrà stabile, con temperature che saliranno fino a 18,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 29%, mentre la probabilità di pioggia sarà bassa. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo: le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,13 mm.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 17,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 55%, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 16%. Le condizioni meteo miglioreranno nella sera, quando il cielo si schiarirà e la temperatura si stabilizzerà intorno ai 15°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Ottaviano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 18°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° Assenti 3.6 ESE max 3.7 Scirocco 89 % 1023 hPa 4 nubi sparse +13.3° perc. +13.1° prob. 2 % 3.6 ESE max 3.5 Scirocco 90 % 1023 hPa 7 nubi sparse +13.7° perc. +13.5° prob. 17 % 3.9 ESE max 3.7 Scirocco 88 % 1024 hPa 10 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° prob. 14 % 3.7 SSO max 6.3 Libeccio 69 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +18.3° perc. +18° 0.1 mm 7.3 SO max 9.1 Libeccio 69 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° prob. 12 % 5.5 SO max 8.1 Libeccio 79 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15.5° perc. +15.3° prob. 12 % 4.1 SSO max 4.4 Libeccio 86 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° prob. 16 % 3.7 SSE max 4 Scirocco 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:35

