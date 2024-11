Previsioni Meteo Ottaviano: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Ottaviano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima mite e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno fino a +9,8°C. La mattina si presenterà con cieli limpidi e una leggera brezza proveniente da Nord Est, con temperature che raggiungeranno i +11,3°C intorno alle 9:00. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13,3°C. La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che scenderanno nuovamente, mantenendosi sui +10°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno ottimali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Con una temperatura di +10,5°C a mezzanotte e una copertura nuvolosa del 5%, il clima sarà piacevole. La brezza leggera, con velocità di circa 9,5 km/h, contribuirà a rendere l’aria fresca e frizzante.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che varieranno da +8,9°C alle 6:00 fino a +11,3°C alle 9:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est con intensità moderata. Questo scenario favorirà attività all’aperto e passeggiate nel verde.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 60% del cielo. Le temperature toccheranno il picco di +13,3°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore. La brezza si farà più leggera, con velocità che si attesterà attorno ai 9 km/h. Non si registreranno precipitazioni, quindi sarà una buona opportunità per godere di un pomeriggio all’aperto.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai +10°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per una passeggiata o una cena all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Ottaviano indicano una giornata di Sabato 23 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, con temperature che si manterranno gradevoli sia durante il giorno che in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.1° perc. +8.8° Assenti 10.1 NE max 14.8 Grecale 62 % 1016 hPa 4 poche nuvole +9.3° perc. +7.6° Assenti 11.1 NE max 17.4 Grecale 53 % 1020 hPa 7 cielo sereno +9.3° perc. +7.8° Assenti 10 NE max 16.1 Grecale 46 % 1024 hPa 10 poche nuvole +12.1° perc. +10.1° Assenti 9.9 ENE max 16.3 Grecale 26 % 1027 hPa 13 nubi sparse +13.3° perc. +11.3° Assenti 9 ENE max 13.2 Grecale 23 % 1028 hPa 16 nubi sparse +12.2° perc. +10.3° Assenti 5.8 NE max 9 Grecale 31 % 1030 hPa 19 cielo sereno +10.9° perc. +9.1° Assenti 6.4 NE max 8.4 Grecale 38 % 1032 hPa 22 cielo sereno +10° perc. +9.7° Assenti 5.1 ENE max 6.2 Grecale 43 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:37

