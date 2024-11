Previsioni Meteo Ottaviano: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Ottaviano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre al mattino si assisterà a un cielo sereno che accompagnerà la giornata fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicina l’alba. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che varierà dal 21% al 24%. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra i 3 e i 4 km/h, proveniente principalmente da est-nord-est. L’umidità si attesterà attorno al 50%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un riscaldamento graduale delle temperature. Si prevede che alle 09:00 si raggiunga una temperatura di 20,2°C, con un’ulteriore crescita fino a 22,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 7%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 32%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con picchi di 22,6°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra i 2,8 e i 4 km/h. L’umidità si attesterà tra il 32% e il 35%, mantenendo un clima secco e gradevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. La velocità del vento si manterrà bassa, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Ottaviano si prospettano favorevoli, con un clima mite e sereno che accompagnerà l’intera giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo il periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.1° perc. +16.2° Assenti 3.9 ENE max 4.8 Grecale 50 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +15.3° Assenti 3.7 NE max 4.8 Grecale 50 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.2° perc. +16.1° Assenti 3.9 ENE max 5.2 Grecale 45 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.3° perc. +20.4° Assenti 1.5 O max 3.3 Ponente 34 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.6° perc. +21.7° Assenti 3.4 O max 5.6 Ponente 32 % 1022 hPa 16 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 3.9 OSO max 6.3 Libeccio 41 % 1023 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18° Assenti 1.5 NNO max 3.4 Maestrale 50 % 1024 hPa 22 poche nuvole +17.7° perc. +17° Assenti 3.5 ENE max 4.5 Grecale 57 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:52

