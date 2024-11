Previsioni Meteo Paderno Dugnano: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,2°C e un’umidità elevata, attorno al 71%. Con il passare delle ore, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo della mattina che porterà nubi sparse e temperature in lieve aumento.

Nel dettaglio, la mattina si aprirà con temperature che varieranno tra i +10,2°C e i +15,4°C. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sole, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 0,6 km/h e i 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-est. L’umidità si attesterà intorno al 49%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di +15,7°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a dominare, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con raffiche di vento che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà su valori accettabili, attorno al 52%.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +11,1°C. L’assenza di nuvole garantirà un cielo limpido, ideale per godere di una passeggiata all’aperto. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Paderno Dugnano suggeriscono una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature miti e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo il clima particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
1 cielo coperto +11° perc. +10° Assenti 2.3 ONO max 3.2 Maestrale 70 % 1024 hPa
4 cielo coperto +10.6° perc. +9.5° Assenti 1.3 ONO max 2.9 Maestrale 68 % 1023 hPa
7 nubi sparse +10.3° perc. +9.2° Assenti 0.6 NNO max 1.7 Maestrale 68 % 1023 hPa
10 nubi sparse +14° perc. +12.8° Assenti 2.2 SSE max 1.7 Scirocco 52 % 1023 hPa
13 poche nuvole +15.7° perc. +14.6° Assenti 3.5 SE max 3.6 Scirocco 48 % 1021 hPa
16 cielo sereno +14° perc. +13° Assenti 4 SE max 5.1 Scirocco 59 % 1022 hPa
19 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° Assenti 4.6 ENE max 7.2 Grecale 68 % 1023 hPa
22 cielo sereno +11.4° perc. +10.4° Assenti 4.6 ENE max 7.9 Grecale 69 % 1024 hPa
Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:55

