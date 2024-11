Previsioni Meteo Paderno Dugnano: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo abbassamento delle temperature nel corso della giornata. La notte inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto e piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno fresche, con valori che non supereranno i 7°C durante il giorno.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 50%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 9,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo una temperatura di circa 5°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, ma con una velocità ridotta. A partire dalle ore centrali della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 7°C. Le condizioni meteorologiche si deterioreranno, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 15:00, accompagnate da un aumento dell’umidità fino all’81%. Le precipitazioni continueranno a intensificarsi, con valori di pioggia che potrebbero arrivare fino a 1,14 mm entro le 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 3°C. Le piogge si trasformeranno in neve a partire dalle 21:00, con accumuli di neve leggeri previsti. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 95%. I venti si faranno più intensi, contribuendo a un abbassamento della temperatura percepita.

In conclusione, le previsioni meteo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni indicano un clima invernale, con temperature che continueranno a scendere e la possibilità di nevicate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi deve spostarsi. La situazione meteo rimarrà instabile, con ulteriori variazioni attese nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.5° perc. +3.4° prob. 9 % 9.7 ENE max 19.5 Grecale 65 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.6° perc. +4° Assenti 7.6 ENE max 14 Grecale 65 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.8° perc. +4.8° Assenti 1.9 NNE max 4.7 Grecale 65 % 1010 hPa 10 poche nuvole +7.1° perc. +7.1° Assenti 1.8 SE max 2.6 Scirocco 53 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.6° perc. +6.9° prob. 8 % 5.7 SE max 7 Scirocco 55 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6.2° perc. +4.8° 0.33 mm 7.1 ENE max 11.3 Grecale 68 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +3.5° perc. +1.8° 1.6 mm 6.7 E max 13.4 Levante 94 % 999 hPa 22 neve +2.8° perc. +1.2° 0.42 mm 5.9 N max 12.2 Tramontana 94 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:45

