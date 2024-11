Previsioni Meteo Paderno Dugnano: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Paderno Dugnano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a circa 6,3°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che non supereranno il 7%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2 e i 3 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali e occidentali.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un incremento delle temperature che raggiungeranno i 11,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente contenuti, attorno al 46%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 9°C alle ore 17:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 61%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di un pomeriggio all’aperto, con una velocità del vento che si manterrà bassa.

La sera si presenterà con poche nuvole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 7,8°C entro le ore 23:00. L’umidità si attesterà intorno al 69%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere leggermente, attestandosi a 1019 hPa. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli, permettendo di trascorrere una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paderno Dugnano indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche e una possibile nuvolosità in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche, mentre si attende un cambiamento più significativo solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 2 E max 2.9 Levante 70 % 1025 hPa 5 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 1.9 NNO max 2 Maestrale 70 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.3 O max 5.7 Ponente 64 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.7° perc. +9.1° Assenti 6 OSO max 6.7 Libeccio 48 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.7° perc. +10.2° Assenti 5.4 SO max 5.2 Libeccio 46 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.9 OSO max 6.4 Libeccio 59 % 1020 hPa 20 poche nuvole +8.6° perc. +8.6° Assenti 2.8 O max 4.1 Ponente 64 % 1020 hPa 23 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.9 ONO max 3.9 Maestrale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:49

