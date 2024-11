Previsioni Meteo Paderno Dugnano: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Paderno Dugnano di Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 7°C, con valori percepiti leggermente inferiori. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Ovest e Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 2 km/h e i 5 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della giornata, con possibilità di pioggia leggera in serata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una percezione di circa 6°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevederanno precipitazioni significative. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1032 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative. Il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si manterranno tra i 7°C e i 7,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori intorno al 4%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,6°C, con una percezione simile. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 14%. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 73%. Anche in questa fascia oraria, i venti si manterranno deboli, con direzione prevalentemente da Sud Ovest.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo. Si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una probabilità che salirà fino al 28%. Le temperature si manterranno attorno ai 7,5°C, con un’umidità che toccherà l’80%. I venti, sempre deboli, potrebbero portare a una sensazione di freschezza, con raffiche che raggiungeranno i 4,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti, con un aumento della probabilità di pioggia nel corso della serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di ulteriori precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo periodo un’atmosfera ideale, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per un miglioramento delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +6.4° Assenti 5.1 O max 8.6 Ponente 65 % 1031 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +6.4° prob. 6 % 5 OSO max 7.8 Libeccio 68 % 1030 hPa 7 cielo coperto +7° perc. +6.2° prob. 7 % 5.5 OSO max 8.7 Libeccio 69 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.6° perc. +7° prob. 7 % 5 O max 7.5 Ponente 67 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 14 % 3.9 OSO max 5.1 Libeccio 70 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 14 % 4 SO max 5.1 Libeccio 75 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 20 % 2.4 ONO max 4.1 Maestrale 77 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 22 % 3.6 SO max 4.5 Libeccio 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.