Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Padova indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 7°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 71%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto fino a circa le 11:00, quando si passerà a una situazione di nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 10°C entro le 10:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 8,5°C. L’umidità si manterrà sopra il 50%, mentre il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra i 6 e i 9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature raggiungeranno un massimo di 11°C intorno alle 14:00, con una temperatura percepita di circa 10°C. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo la sensazione di calore più piacevole. L’umidità scenderà fino al 50%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 6°C intorno alle 23:00. Il vento rimarrà debole, e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a toccare il 80%. Non si prevedono precipitazioni, e il cielo rimarrà limpido, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi fluttuazioni termiche, con un possibile abbassamento delle temperature durante le ore notturne. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.4° perc. +5.5° prob. 4 % 10.5 NE max 21.6 Grecale 70 % 1022 hPa 5 cielo coperto +6.8° perc. +4.6° Assenti 11.2 NE max 21.5 Grecale 69 % 1022 hPa 8 cielo coperto +8° perc. +6.5° Assenti 9 NNE max 18 Grecale 64 % 1023 hPa 11 nubi sparse +10.7° perc. +9.2° Assenti 6.5 NNE max 11.2 Grecale 52 % 1022 hPa 14 poche nuvole +11.3° perc. +9.9° Assenti 2.6 SSO max 6.4 Libeccio 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 2.2 SSE max 4.4 Scirocco 67 % 1022 hPa 20 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 4.2 NO max 4.4 Maestrale 74 % 1022 hPa 23 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.9 N max 4 Tramontana 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:40

