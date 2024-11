Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Padova si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 6°C durante la notte a un massimo di 11,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, con raffiche che non supereranno i 13,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 6,7°C. La brezza leggera proveniente da nord-nord est garantirà un clima gradevole, con un’umidità che aumenterà progressivamente, raggiungendo il 72% verso le prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a 11,4°C a mezzogiorno. La situazione meteorologica sarà caratterizzata da una bassa copertura nuvolosa, con valori che non supereranno il 1%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, passando da poche nuvole a nubi sparse, ma senza precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, raggiungendo una copertura del 100%. Le temperature scenderanno fino a 7,6°C e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 72%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano una giornata di Mercoledì 13 Novembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante il giorno, con un graduale aumento della nuvolosità in serata. Nei prossimi giorni, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un aumento della copertura nuvolosa, con possibili piogge. Sarà quindi consigliabile prepararsi a un clima più fresco e umido, tipico della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +6.7° perc. +5.9° Assenti 5.4 NNE max 6.2 Grecale 69 % 1025 hPa 3 cielo sereno +6° perc. +6° Assenti 4 N max 4.1 Tramontana 72 % 1024 hPa 6 cielo sereno +5.3° perc. +5.3° Assenti 3.2 NE max 3.6 Grecale 75 % 1025 hPa 9 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 2 NNO max 2.4 Maestrale 64 % 1025 hPa 12 cielo sereno +11.4° perc. +10° Assenti 1.5 O max 2.3 Ponente 55 % 1024 hPa 15 cielo sereno +10.5° perc. +9.2° Assenti 2.8 ESE max 3.2 Scirocco 63 % 1022 hPa 18 nubi sparse +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.2 NE max 4.4 Grecale 69 % 1022 hPa 21 cielo coperto +7.8° perc. +6.7° Assenti 7 NNE max 7.6 Grecale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.