Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo di Padova per Domenica 17 Novembre si presenteranno con una giornata caratterizzata da un cielo che passerà da sereno a coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La mattina si inizierà con temperature fresche, mentre nel pomeriggio si registreranno valori più miti. La serata porterà un incremento della copertura nuvolosa, con una possibile diminuzione della temperatura.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 6,2°C con cielo sereno e una leggera brezza da ovest-nord-ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 10,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà limitata, con valori attorno al 12% e una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della temperatura fino a 10,8°C alle ore 13:00, mantenendosi su valori simili fino alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 16%, e non si prevedono piogge. La situazione cambierà nel tardo pomeriggio, quando si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa al 30%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% entro le 23:00. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 7,4°C. L’umidità aumenterà, arrivando al 79%, e il vento si farà più presente, con velocità che raggiungeranno i 6,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano una giornata variabile, con temperature che si manterranno fresche al mattino e più miti nel pomeriggio, seguite da un progressivo aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più invernali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 3.2 ONO max 3.6 Maestrale 83 % 1018 hPa 5 poche nuvole +5° perc. +5° Assenti 2.2 N max 3 Tramontana 85 % 1018 hPa 8 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.2 NNE max 4.5 Grecale 79 % 1018 hPa 11 poche nuvole +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.5 N max 3 Tramontana 65 % 1016 hPa 14 poche nuvole +10.8° perc. +9.5° Assenti 0.6 ESE max 2.3 Scirocco 63 % 1014 hPa 17 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 4 NNE max 4.3 Grecale 73 % 1014 hPa 20 cielo coperto +7.8° perc. +7° Assenti 5.9 NNE max 6.5 Grecale 76 % 1014 hPa 23 cielo coperto +7.4° perc. +6.6° Assenti 5.8 NNE max 6.7 Grecale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:38

