Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Padova si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con l’arrivo di piogge leggere nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 7-8°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando intorno all’80%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1023-1024 hPa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 6,5-6,7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 76-77%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord Est, con velocità che varieranno tra i 5 e i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 8,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà elevata, e la probabilità di pioggia sarà bassa, attestandosi intorno al 6-12%. I venti si manterranno leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del mattino.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,7-8°C, con un cielo ancora coperto. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 42% verso le ore 17:00. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e i venti continueranno a soffiare debolmente, con intensità che varierà tra i 3 e i 6 km/h.

La sera porterà con sé l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che si preannunciano modesti, compresi tra 0,11 e 0,27 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 7,7-7,8°C, mentre l’umidità salirà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’81%. I venti saranno leggeri, con direzione variabile, ma prevalentemente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Padova indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e umide. Mercoledì e giovedì si potrebbero verificare ulteriori piogge, con temperature che si manterranno simili a quelle di Martedì. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, con la possibilità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteo avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.6° perc. +5.8° Assenti 5.4 NNE max 6.3 Grecale 77 % 1023 hPa 5 cielo coperto +6.5° perc. +5.1° Assenti 7 NE max 9.3 Grecale 78 % 1022 hPa 8 cielo coperto +6.9° perc. +5.9° prob. 6 % 6.2 NE max 9.3 Grecale 77 % 1023 hPa 11 cielo coperto +8.1° perc. +6.9° prob. 8 % 7.5 NNE max 9.4 Grecale 73 % 1023 hPa 14 cielo coperto +8° perc. +7.2° prob. 10 % 6 NNE max 9.4 Grecale 75 % 1022 hPa 17 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 42 % 4.3 ONO max 5.5 Maestrale 78 % 1023 hPa 20 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.21 mm 2.3 O max 3 Ponente 80 % 1024 hPa 23 cielo coperto +7.8° perc. +7° prob. 44 % 5.8 NO max 6.9 Maestrale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:32

