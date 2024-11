Previsioni Meteo Pagani: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Pagani indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 21,7°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 15,6°C nelle prime ore della mattina. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che arriverà al 100% nel pomeriggio e in serata. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra 1,9 km/h e 6,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 16,8°C. La mattina inizierà con poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20°C entro le 09:00. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo sempre più grigio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,6°C alle 17:00. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 42% e il 54%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia molto basse.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da est-nord-est, e non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Pagani nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimarrà nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti. È consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima autunnale, con occasionali schiarite, ma senza significative variazioni termiche.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 5.9 NE max 6.9 Grecale 64 % 1027 hPa 4 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° Assenti 6.2 NE max 7.2 Grecale 68 % 1027 hPa 7 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° Assenti 6.1 NE max 7.3 Grecale 64 % 1028 hPa 10 nubi sparse +21.1° perc. +20.4° Assenti 0.9 SSE max 3.6 Scirocco 43 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.7° perc. +21° Assenti 3.8 SO max 4 Libeccio 42 % 1027 hPa 16 cielo coperto +20° perc. +19.3° Assenti 2.2 SO max 3.5 Libeccio 48 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +18.4° prob. 6 % 3.5 ENE max 5.1 Grecale 54 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° prob. 6 % 6.2 NE max 7.6 Grecale 61 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:48

