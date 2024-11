Previsioni Meteo Pagani: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Pagani si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutta la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i +14°C e i +15,6°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno all’80%.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, con cielo coperto e umidità che raggiungerà il 71%. La mattina continuerà a presentarsi con cielo nuvoloso, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +14,9°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 3,5 km/h e i 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, si registrerà una leggera fluttuazione delle temperature, che toccheranno un massimo di +15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con probabilità di pioggia molto bassa, attestata attorno al 15%. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi attorno ai +14°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza segni di precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pagani indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature stabili. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.3° prob. 2 % 3.6 S max 4.4 Ostro 71 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +13.3° prob. 4 % 4.6 SE max 5.7 Scirocco 74 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 4 % 5.3 SE max 6.7 Scirocco 77 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° prob. 4 % 4.7 SE max 5.5 Scirocco 78 % 1025 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 15 % 3.7 SE max 4.1 Scirocco 78 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 15 % 4.4 SE max 5.2 Scirocco 80 % 1023 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 16 % 3.6 ESE max 3.7 Scirocco 82 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° prob. 12 % 3.8 ESE max 3.8 Scirocco 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:35

